2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması ikinci günü ile devam ediyor - Haberler
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2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması ikinci günü ile devam ediyor

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2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması ikinci günü ile devam ediyor

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması ikinci günü tüm hızı ile devam ediyor.

League Of Legends dünyasının en büyük etkinliği olan 2021 Dünya Şampiyonası tüm hızı ile devam ediyor. Dün yani 11 Ekim Pazartesi günü gerçekleştirilen grup aşamasının ilk gününün ardından 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması ikinci günü ile devam ediyor.

Üst üste sekiz maçın oynandığı grup aşamasının ilk gününde Damwon KIA'nın galibiyeti, Faker'ın muhteşem oyunu ve temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions'ın aldığı mağlubiyet dikkat çeken olay arasında yer aldı.

Grup aşamasının ikinci günün ise saat 14: 00'da LCK bölgesel finallerinde galibiyete ulaşan T1 ve LPL yaz mevsiminde şampiyon olan Edward Gaming karşılaşması ile start alacak. Oynanan  tek maçlık serilerin ardından ise saat 21: 00'da günün son karşılaşmasında Team Liquid ve LNG Esports kozlarını Sihirdar Vadisi'nde paylaşacak.

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması ikinci gün fikstürü

14: 00 - T1 - Edward Gaming

15: 00 - Rogue - DWG KIA

16: 00 - PSG Talon - Hanwha Life Esports

17: 00 - Fnatic - Royal Never Give Up

18: 00 - Cloud9 - FunPlus Phoenix

19: 00 - DetonatioN FocusMe - 100 Thieves

20: 00 - MAD Lions - Gen.G

21: 00 - Team Liquid - LNG Esports

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