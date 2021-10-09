2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması için son iki takım belli oluyor - Haberler
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2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması için son iki takım belli oluyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması için son iki takım belli oluyor

#Worlds2021'de gün Beyond Gaming - Hanwha Life Esports karşılaşması ile başladı.

2021 Dünya Şampiyonası kapsamında dün yani 8 Ekim Cuma günü Beyond Gaming karşısında 3-2'lik bir skor ile mağlup olan Galatasaray Espor ekibi grup aşamasına çıkma şansını kaybederek turnuvayı 19-20.sırada bitirmişti.

9 Ekim Cumartesi günü ise grup aşamalarına katılacak iki takım belli oluyor. Saat 14: 00'da başlayacak olan Beyond Gaming - Hanwha Life Esports karşılaşmasının ardından saat 19: 00'da PEACE - Cloud9 ikilisi karşılaşacak.

Rakibini mağlup etmeyi başaran iki takım ise turnuvada grup aşamasına katılma hakkını elde etmiş olacak.

Dünya Şampiyonası beşinci gün karşılaşmalarını canlı olarak lolesports.com ve www.twitch.tv/riotgamesturkish adreslerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca günün tam fikstürüne de aşağıdan göz atabilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası beşinci gün karşılaşmaları

14: 00 - Beyond Gaming - Hanwha Life Esports

19: 00 - PEACE - Cloud9

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Haber: 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması için son iki takım belli oluyor - Haberler
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