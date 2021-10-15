2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması aranın ardından devam ediyor

Bir günlük aranın ardından 2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması devam ediyor. Grup aşamasının ilk devresinin sona ermesinin ardından yollarına namağlup bir şekilde devam eden Edward Gaming, DAMWON Gaming ve Royal Never Give Up ekipleri bu seriyi yeni devrede de devam ettirmeye çalışacaklar.

Etkinliğin saat 14: 00'da başlayacak olan gününde DAMWON Gaming, FunPlus Phoenix, Rogue ve Cloud9 takımlarının oluşturduğu A grubunun karşılaşmaları oynanacak.

Günün ilk karşılaşmasının FunPlus Phoenix ile DWG KIA arasında oynanacağı günde grupta yer alan dört takımda üç farklı karşılaşmaya çıkacak. Günün sonunda gruplarında ilk iki sırada yer alan iki takım çeyrek finallere katılma hakkını kazanmış olacak.

Her zaman olduğu gibi 2021 Dünya Şampiyonası karşılaşmalarını Twitch üzerindeki RiotGamesTurkish kanalından veya YouTube üzerindeki LoLespor kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası A grubu karşılaşmaları

14: 00 - FunPlus Phoenix - DWG KIA

15: 00 - Cloud9 - Rogue

16: 00 - FunPlus Phoenix - Cloud9

17: 00 - DWG KIA - Rogue

18: 00 - Rogue - FunPlus Phoenix

19: 00 - Cloud9 - DWG KIA

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