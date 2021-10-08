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2021 Dünya Şampiyonası dördüncü gününde konsantrasyon zamanı

Playerbros - Haberler | Gamegar
2021 Dünya Şampiyonası dördüncü gününde konsantrasyon zamanı

#Worlds2021 dördüncü gününde temsilcimiz Galatasaray Espor, Beyond Gaming ile karşı karşıya geliyor!

League Of Legends ve espor severlerin merakla takip ettiği 2021 Dünya Şampiyonası, dördüncü günü ile devam ediyor. Takımların grup aşamasına çıkmak için mücadelelerine devam ettiği günde temsilcimiz Galatasaray Espor da grup aşamasına çıkmak için vadiye inecek.

Toplamda iki karşılaşmanın gerçekleştirileceği günün açılışı Galatasaray Espor ve Beyond Gaming tarafından yapılacak. He iki karşılaşmanın da beş maçlık seriler üzerinden oynanacağı günün kapanışında ise PEACE - RED Kalunga mücadelesine şahit olacağız.

Dünya Şampiyonası dördüncü gün karşılaşmalarını canlı olarak lolesports.com ve www.twitch.tv/riotgamesturkish adreslerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca günün tam fikstürüne de aşağıdan göz atabilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası dördüncü gün karşılaşmaları

14: 00 - Galatasaray Espor ve Beyond Gaming

19: 00 - PEACE - RED Kalunga

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