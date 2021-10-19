2021 Dünya Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu!

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması heyecanı bugün oynanan dokuz karşılaşmanın ardından sona erdi. Temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions ve Ruler'lı GEN bir sonraki tura yükselen son iki takım oldu. Maçların tamamlanmasıyla birlikte çeyrek final kuraları çekildi. Aynı grupta mücadele eden takımların eşleşemediği çeyrek finallerde torbalar şu şekilde:

1. Torba takımları

DWG KIA ( Kore )

T1 (Kore)

RNG (Çin)

GEN (Kore)

2. Torba takımları

Cloud9 (Kuzey Amerika)

EDG (Çin)

HLE (Kore)

MAD (Avrupa)

2021 Dünya Şampiyonası çeyrek final eşleşmeleri

Temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions turnuvanın favorilerinden biri olan DWG KIA ile eşleşti. İki güçlü Çin takımı RNG ile EDG ise çeyrek finalde birbirlerinin rakibi oldu. LCK Bölgesel Finalleri'nde mücadele eden T1 - HLE ekipleri tekrardan buluştu. Öte yandan NA temsilcisi Cloud9 nispeten daha yumuşak denilebilecek kura ile GEN'in karşısına çıkacak. Çeyrek final karşılaşmaları 22 Ekim saat 15: 00'te RNG vs EDG serisiyle başlayacak.

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