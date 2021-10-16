2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları başlıyor

League Of Legends dünyasının en büyük etkinliği olan 2021 Dünya Şampiyonası B Grubu karşılaşmaları ile devam ediyor. Dün gerçekleştirilen A Grubu karşılaşmalarının ardından, grup aşamasını birinci bitiren DAMWON Gaming ve ikinci bitiren Cloud9 ekipleri çeyrek finallere yükselen ilk iki takım olmuştu.

Bugün saat 14: 00'da başlayacak olan karşılaşmalarda ise B grubundan iki takımın çeyrek finallere çıktığını, iki takımın ise 2021 Dünya Şampiyonası'na veda ettiğine şahit olacağız.

Her zaman olduğu gibi 2021 Dünya Şampiyonası karşılaşmalarını Twitch üzerindeki RiotGamesTurkish kanalından veya YouTube üzerindeki LoLespor kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları

14: 00 - DetonatioN FocusMe - Edward Gaming

15: 00 - T1 - 100 Thieves

16: 00 - Edward Gaming - T1

17: 00 - 100 Thieves - DetonatioN FocusMe

18: 00 - DetonatioN FocusMe - T1

19: 00 - 100 Thieves - Edward Gaming

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