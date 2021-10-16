2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları başlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları başlıyor

Playerbros - Haberler | Gamegar
2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları başlıyor

#Worlds2021'de B grubunun son karşılaşmaları birazdan başlıyor!

League Of Legends dünyasının en büyük etkinliği olan 2021 Dünya Şampiyonası B Grubu karşılaşmaları ile devam ediyor. Dün gerçekleştirilen A Grubu karşılaşmalarının ardından, grup aşamasını birinci bitiren DAMWON Gaming ve ikinci bitiren Cloud9 ekipleri çeyrek finallere yükselen ilk iki takım olmuştu.

Bugün saat 14: 00'da başlayacak olan karşılaşmalarda ise B grubundan iki takımın çeyrek finallere çıktığını, iki takımın ise 2021 Dünya Şampiyonası'na veda ettiğine şahit olacağız.

Her zaman olduğu gibi 2021 Dünya Şampiyonası karşılaşmalarını Twitch üzerindeki RiotGamesTurkish kanalından veya YouTube üzerindeki LoLespor kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları

14: 00 - DetonatioN FocusMe - Edward Gaming

15: 00 - T1 - 100 Thieves

16: 00 - Edward Gaming - T1

17: 00 - 100 Thieves - DetonatioN FocusMe

18: 00 - DetonatioN FocusMe - T1

19: 00 - 100 Thieves - Edward Gaming

Playerbros - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici
Magazin Işıl Sergen Zeynep Bastık
Spor Serdar Aziz Fernando Alonso Abdullah Avcı Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2021 Dünya Şampiyonası B Grubu son karşılaşmaları başlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:00:06. #1.12#