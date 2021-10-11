Tüm League of Legends severlerin merakla beklediği 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı bugün saat 14: 00'da başlıyor. Her gün birbirinden güzel altı maç izleyeceğimiz ana grup aşamasında hangi takımlar liderlik için mücadele edecek? Öte yandan hangi takımların az da olsa gruptan çıkma şansı bulunuyor? Gelin hep birlikte göz atalım.

2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması tahminleri

A grubu

Ölüm grubu olarak nitelendirilen A grubunda liderlik yarışının son iki şampiyon Dawmon KIA ve FunPlus Phoenix arasında geçeceği neredeyse kesin. Burada önemli olan çeyrek finalde tehlikeli bir takımla karşılaşmamak için gruptan birinci olarak çıkmak ve ayrıca diğer rakiplere göz dağı vermek. Rogue ve Cloud9 ekipleri ise kendi aralarında üçüncülük mücadelesi verecekmiş gibi duruyor. Doinb farkıyla FunPlus Phoenix her ne kadar LPL'i kazanamamış olsa da liderliğin favorisi.

B grubu

A grubunda olduğu gibi burada da sıralamalar az çok belli gibi. LPL 2021 Yaz Mevsimi'nde FPX'i 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan Edward Gaming yalnızca kendi grubunun değil aynı zamanda Dünya Şampiyonası'nın favorilerinden biri. Aktif olarak dünyanın en formda oyuncularından birine (Viper) sahip EDG ekibi en kötü ihtimalle Faker'lı T1'a bir maç kaptırabilir. Öte yandan temsilcimiz Closer'ın formasını giydiği 100 Thieves ekibi çok az ihtimalle de olsa sıradışı şeyler gösterip T1'ı altına almayı başarabilir. DetonatioN FocusMe için ise ana grup aşamasına kalmak zaten başlı başına büyük bir başarı.

C grubu

Nispeten işlerin daha da kızaşacağı, yakın geçmesi beklenen grup mücadelelerinden biri de RNG, Psg, FNC ve HLE ekipleri arasında yaşanacak. Son MSI şampiyonu RNG kendi liginde istediği performansı sergileyemese de Bölgesel Finaller'de rakiplerini dümdüz etti. Onlara avantaj getirebilecek birincil nokta dünyanın en iyi üst koridoru olarak kabul edilen Xiaohu olacak. Hem PSG ve FNC, hem de HLE takımlarının üst koridorları Xiaohu'nun bir hayli gerisinde. Hanabi, Adam ve Morgan daha çok zayıf taraf oyuncusu olarak kullanılan isimler. Xiaohu ise turnuvanın belki de en iyi Lucian oyuncusu. Bunun yanı sıra diğer şampiyonlarla da kazanan eşleşme oynamayı seven bir oyuncu.

RNG bu grupta tecrübe olarak rakiplerinden bir adım önde. En kötü ihtimalle Chovy'nin inanılmaz bir performans gösterdiği senaryoda HLE'ye bir maç kaptırdıklarını görebiliriz. Asıl yarış ikincilik için olacak. Beyond Gaming'in sergilediği kötü performanstan sonra aynı bölge takımı olan (PCS)PSG Talon üzerinde negatif baskı oluşabilir. Aynı şekilde Hanwha Life ekibi de ön eleme aşamasında yeteri kadar parlak gözükmedi. Fnatic ekibi ise her ne kadar LEC'de bu sezon beklentileri aşarak finale kadar yükselmeyi başarsa da MAD Lions karşısında hiç varlık gösterememişti.

Güncelleme: Upset'in ailevi sebeplerden ötürü ülkesine dönmek zorunda kaldığı ve bir sonraki duyuruya kadar oynamayacağı açıklandı. Böylelikle Fnatic, grup aşamasına en iyi oyuncusundan mahrum başlayacak. Gruptaki diğer takımların da en güçlü yanlarının alt koridorları olduğunu göz önüne alırsak Fnatic'in son sıraya demir atması oldukça muhtemel.

D grubu

Her takımın her takımı yenebileceği, Team Liquid'in diğerlerine nazaran zayıf gözüktüğü, temsilcimiz Armut'un ekibi MAD Lions'ın çok ciddi liderlik şansının bulunduğu D grubunda görünen o ki çarşı pazar karışacak. Ön eleme aşamasında Hanwha Life da dahil herkesi dümdüz eden LNG Esports, GEN veya MAD'e sürpriz yapabilir. Öte yandan Ruler'lı GEN'in bir anda 5G1M gibi bir skorla liderliği aldığını görebiliriz. Team Liquid'in sıfır galibiyetle grup aşamasını tamamlaması oldukça muhtemel. Gruptaki en derli toplu takım ise MAD Lions. LEC'i üst üste iki kere kazanmayı başaran MAD ekibi hatırlarsınız ki geçtiğimiz sene ön elemede temsilcimiz SuperMassive'e beş maçlık seride mağlup olmuş ve gruplara kalamamıştı. O tarihten itibaren düzenli olarak üzerine koymaya devam eden Mad Lions kendi oyununu oynadığı takdirde gruptan lider çıkabilecek bir takım.

Playerbros - Son Dakika Haberleri