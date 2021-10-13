2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması 3.gün sonuçları

2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşamasında üçüncü günü geride bıraktık. Gruplarda lider takımlar yavaş yavaş belirlenmeye başladı. Günün açılış mücadelesinde RoyalNeverGiveUp Chovy'li Hanwha Life karşısında galibiyete uzanarak birinciliğini sürdürdü. Temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions ise LPL temsilcisi LNG Esports'a mağlup olarak 1G2M durumuna geldi.

Öte yandan Damwon KIA ve FunPlus Phoenix ölüm grubunda Rogue ve Cloud9'a karşı henüz maç kaptırmadı. Bir diğer temsilcimiz Closer ise 100 Thieves açısından ikincilik için büyük önem arz eden T1 maçında mağlubiyete engel olamadı.

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması 3. gün sonuçları

İlk üç gün sonucunda gruplarda oluşan puan durumu

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması 4. gün fikstürü (15 Ekim)

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