2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması 2.gün sonuçları - Haberler
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2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması 2.gün sonuçları

Playerbros - Haberler | Gamegar
2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması 2.gün sonuçları

Temsilcilerimiz Armut ile Closer'ın zaferi ve Edward Gaming'in dominantlığıyla ikinci günü geride bırakıyoruz.

2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması ikinci gün maçları tamamlandı. Önce Japonya temsilcisi DetonatioN FocusMe karşısında 100 Thieves'in galibiyeti ve ardından  MAD Lions'ın GEN zaferi ile Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden temsilcilerimiz Armut ve Closer'ın parladığı bir gün oldu.

Öte yandan günün açılış mücadelesinde LPL şampiyonu Edward Gaming gruptaki en zorlu gözüken rakibi T1'ı dominant bir şekilde mağlup etti. Ölüm grubunda zayıf halka olarak görülen Cloud9 ve Rogue ekipleri Damwon KIA ve FPX karşısında neredeyse galibiyete uzanıyordu. Turnuvanın iki favorisinden tatmin etmeyen performanslar izledik. RNG ise Fnatic'i yenerek gruptaki liderliğini perçinledi. D grubunda LNG Esports'un Team Liquid karşısında aldığı galibiyetle birlikte gruptaki dört takım da ilk iki gün sonucunda 1G1M durumuna geldi.

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması 2.gün sonuçları

2021 Dünya Şampiyonası grup aşaması 3.gün fikstürü

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Haber: 2021 Dünya Şampiyonası ana grup aşaması 2.gün sonuçları - Haberler
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