2021 DGS ek yerleştirme kontenjanları açıklandı

Fakülte Yüksekokul Program Adı 2021 DGS Ek Kontenjan Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli) 3 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (%50 İndirimli) 1 Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) 2 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) 2 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler ( İngilizce ) (%50 İndirimli) 1 İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) 3 Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği (%50 İndirimli) 1 Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 İndirimli) 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi (%50 İndirimli) 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) 1 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Ücretli) 1 Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği (%50 İndirimli) 2 TOPLAM 20

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