2021 DGS Ek Tercihler Başladı

2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 15. 00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 25, 00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir.

Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Ek Yerleştirme Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz DGS ek yerleştirmede aşağıdaki lisans programlarına %100 burslu ve %50 indirimli olmak üzere toplam 17 öğrenci alacaktır. %50 indirimli yerleşen öğrencilere ilk 5 tercihten yerleşmeleri durumunda %25 tercih bursu verilecektir.

Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilere %20 ek burs uygulanacaktır.

DGS tercih işlemleri ile ilgili bilgi almak için 0216 912 22 52 numaralı telefon numarasından bizi arayabilir ya da sizi aramamız için BİZ SİZİ ARAYALIM formunu doldurabilirsiniz.

Önlisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları

Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için adayların önce mezuniyet alanları tablosunu incelemeleri ve mezuniyet alanlarına uygun tercih yapmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. 2021 DGS tercihlerinde listenizde yer alacak programlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.

Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

2021 tercihlerinde Beykoz Üniversitesi'ne dikey geçiş yapılabilecek lisans programları, kontenjanları, öğrenim ücretleri ve burs olanakları aşağıdaki gibidir. Üniversitemizin %50 indirimli kontenjanlarına ilk 5 tercihte yerleşerek kayıt olan öğrencilere %25 tercih bursu uygulanmaktadır. Beykoz Üniversitesi meslek yüksekokulları önlisans programlarından mezun öğrenciler tercih bursuna ek olarak %20 burstan faydalanabilirler.

Beykoz Üniversitesi Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 2021

Kodu

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Puan Türü

Kontenjan

Lisans Alan Kodu

%50 İndirimli

Öğrenim Ücreti

İlk 5 Tercihe

%25 Tercih Burslu

Öğrenim Ücreti

200851539

İşletme (%50 İndirimli)

EA

1

3226

a‚º21. 600

a‚º16. 200

200851541

İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

3226

a‚º21. 600

a‚º16. 200

200851543

Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

1

8222

a‚º21. 600

a‚º16. 200

200851602

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

1

5131

a‚º21. 600

a‚º16. 200

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

200851580

Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)

SAY

1

5134

a‚º27. 000

a‚º20. 250

Sanat ve Tasarım Fakültesi

200851592

Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)

SÖZ

3

7152

a‚º21. 600

a‚º16. 200

200851525

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)

SÖZ

1

5108

a‚º32. 400

a‚º24. 300

200851532

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

EA

1

5111

-

-

200851534

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)

EA

1

3212

a‚º32. 400

a‚º24. 300

200851583

Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)

SÖZ

3

3287

a‚º24. 300

a‚º18. 225

Sosyal Bilimler Fakültesi

200851537

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)

EA

2

3315

a‚º18. 900

a‚º14. 175

*Öğrenim ücretlerine KDV dahildir.

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