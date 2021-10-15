2021 DGS Ek Tercihler Başladı
2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir.
2021 Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23: 59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 15. 00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Ek yerleştirme için tercih ücreti 25, 00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 15-22 Ekim 2021 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 22 Ekim 2021 tarihinde saat 23. 59'da sona erecektir.
Ek yerleştirme işleminde, 2021-DGS Ek Yerleştirme Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Üniversitemiz DGS ek yerleştirmede aşağıdaki lisans programlarına %100 burslu ve %50 indirimli olmak üzere toplam 17 öğrenci alacaktır. %50 indirimli yerleşen öğrencilere ilk 5 tercihten yerleşmeleri durumunda %25 tercih bursu verilecektir.
Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokullarından mezun olan öğrencilere %20 ek burs uygulanacaktır.
DGS tercih işlemleri ile ilgili bilgi almak için 0216 912 22 52 numaralı telefon numarasından bizi arayabilir ya da sizi aramamız için BİZ SİZİ ARAYALIM formunu doldurabilirsiniz.
Önlisans Mezuniyet Alanlarına Göre Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için adayların önce mezuniyet alanları tablosunu incelemeleri ve mezuniyet alanlarına uygun tercih yapmaları gerekmektedir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir. Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunludur. 2021 DGS tercihlerinde listenizde yer alacak programlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz.
Merkezi Yerleştirme ile Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları
2021 tercihlerinde Beykoz Üniversitesi'ne dikey geçiş yapılabilecek lisans programları, kontenjanları, öğrenim ücretleri ve burs olanakları aşağıdaki gibidir. Üniversitemizin %50 indirimli kontenjanlarına ilk 5 tercihte yerleşerek kayıt olan öğrencilere %25 tercih bursu uygulanmaktadır. Beykoz Üniversitesi meslek yüksekokulları önlisans programlarından mezun öğrenciler tercih bursuna ek olarak %20 burstan faydalanabilirler.
Beykoz Üniversitesi Dikey Geçiş Yapılabilecek Lisans Programları 2021
Kodu
İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
Puan Türü
Kontenjan
Lisans Alan Kodu
%50 İndirimli
Öğrenim Ücreti
İlk 5 Tercihe
%25 Tercih Burslu
Öğrenim Ücreti
200851539
İşletme (%50 İndirimli)
EA
1
3226
a‚º21. 600
a‚º16. 200
200851541
İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
3226
a‚º21. 600
a‚º16. 200
200851543
Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
1
8222
a‚º21. 600
a‚º16. 200
200851602
Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
1
5131
a‚º21. 600
a‚º16. 200
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
200851580
Yazılım Mühendisliği (%50 İndirimli)
SAY
1
5134
a‚º27. 000
a‚º20. 250
Sanat ve Tasarım Fakültesi
200851592
Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli)
SÖZ
3
7152
a‚º21. 600
a‚º16. 200
200851525
Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 İndirimli)
SÖZ
1
5108
a‚º32. 400
a‚º24. 300
200851532
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)
EA
1
5111
-
-
200851534
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli)
EA
1
3212
a‚º32. 400
a‚º24. 300
200851583
Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli)
SÖZ
3
3287
a‚º24. 300
a‚º18. 225
Sosyal Bilimler Fakültesi
200851537
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli)
EA
2
3315
a‚º18. 900
a‚º14. 175
*Öğrenim ücretlerine KDV dahildir.
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