Her yıl belli aralıklarla ÖSYM tarafından o senenin sınav başvuru tarihleri ve sınavın yapılacağı tarih duyurulur. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021 yılı sınav takvimine göre 2021 ALES sınav tarihleri belli oldu. Sınav takvimini merak eden milyonlarca vatandaş ÖSYM Sınav takvimi araştırdı! Peki, 2021 ALES sınavı ne zaman? 2021 ALES ne zaman? ALES başvuru tarihleri ne zaman? ALES başvurusu nasıl yapılır? sorularının yanıtı haberimizde…

2021 ALES SINAVI NE ZAMAN?

Bu sene 2 kez yapılan ALES sınavının ilki; 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılmıştı. Başvurular ise, 12.03.2021 - 22.03.2021 tarihleri arasında alındı. Sonuçlar 25 Mayıs 2021'de açıklandı.

2021 ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İkinci ALES sınavı ise 19 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Başvurular ise, 03.08.2021 - 11.08.2021 tarihleri arasında alındı. Sonuçlar 14 Ekim 2021'de açıklanacak. Sonuçlar 14 Ekim'de açıklanacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

2021 ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? SONUÇ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021'in son ALES sınavı ise,21 Kasım 2021 tarihinde yapılacak ve başvurular 06.10.2021 - 14.10.2021 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar 16 Aralık 2021'de açıklanacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2021 ALES SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 06 – 14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin sitesinde yer alan 2021-ALES kılavuzunda yer almaktadır.

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