2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak - Haberler
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2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Haberler | Güncel
2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi (ALES) Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular bugünden itibaren 14 Ekim'e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

AA / Yeşim Sert Karaaslan - Son Dakika Haberleri
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Haber: 2021-ALES/3 Sınavı 21 Kasım'da yapılacak - Haberler
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