2021-ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları nasıl görüntülenir? ALES cevap kağıdı görüntüleme ekranı!

ALES/2 sınavına giren adaylar 2021-ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı haberi üzerine 2021-ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları nasıl görüntülenir? ALES cevap kağıdı görüntülüme ekranı! sorularını araştırmakta. Peki, 2021-ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları nasıl görüntülenir? ALES cevap kağıdı görüntülüme ekranı! İşte ayrıntılar haberimizde...

2021-ALES/2 SINAVI CEVAP KAĞITLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

ALES/2 sınavına giren adaylar https://ais.osym.gov.tr sitesi üzerinden ALES/2 sınav cevap kağıtlarını görüntüleyebilirler. Sınav cevap kağıtları adaylar için 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ÖSYM AÇIKLADI!

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

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(12 Ekim 2021)

2021-ALES/2 Sınavı Cevap Kâğıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

19 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıylaÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 12 Ekim 2021 tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir.İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.

Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

ÖSYM CEVAP KAĞIDI GÖRÜNTÜLEME EKRANI!

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