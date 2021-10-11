2021-22 Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni - Haberler
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2021-22 Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni

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2021-22 Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni

2021-22 Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni İstinye Üniversitesi Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sn.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (Habermetre) - 2021-22 Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni

İstinye Üniversitesi Akademik Açılış ve Onurlandırma Töreni, İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Karaöz, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sn. Ömer Arısoy ve İstinye Üniversitesi Akademisyenlerinin katılımıyla 11 Ekim 2021 Pazartesi günü İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüste gerçekleşti.

2021-2022 eğitimin döneminde yüz yüze eğitime geçmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Prof. Dr. Erdal Karaöz, İstinye Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu yana gösterdiği gelişimi rakamlarla anlattı.

Törende üniversitelerle yerel yönetimlerin iş birliğinin önemine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştiren Zeytinburnu Belediye Başkanı Sn. Ömer Arısoy, yeni eğitim dönemi ile ilgili temennilerini paylaştı.

Başarılı akademik çalışmaları neticesinde akademik unvanı yükselen akademisyenlere cübbelerinin giydirilmesi ve 2020 - 2021 akademik yılında gerçekleştirdiği akademik yayın ve proje performansları ile ödüllendirilmeyi hak eden akademisyenlerimin ödüllerinin takdim edilmesi ile devam eden törende,

başarıyla geçirdikleri 5 yıllık süreçte emekleriyle İstinye Üniversitesi'nin her geçen gün artan değerine katkı sağlayan akademisyen ve idari personeline plaketleri takdim edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle uzak kalınan Kampüslere dönmenin heyacanı içinde geçen törende tüm sağlık önlemleri eksiksiz yerine getirildi

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