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2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni yarın yapılacak

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının yanı sıra bakanlar, YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile öğrenciler katılacak.

Törende, YÖK tarafından her yıl "bireysel ve kurumsal" olmak üzere iki kategoride verilen "YÖK 2021 Üstün Başarı Ödülleri" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verilecek.

AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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