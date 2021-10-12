2021-2022 Güz Üçüncü Başvuru Dönemi Kazanan Yedek Aday Öğrencilerimiz Açıklanmıştır
Son kayıt tarihi 12 EkimBeden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programıİş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programıİşletme Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıKamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı.
Son kayıt tarihi 12 Ekim
Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
İşletme Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans Programı
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