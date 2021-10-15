2021-2022 Eğitim Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi... 05-10-2021 - Haberler
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2021-2022 Eğitim Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi... 05-10-2021

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2021-2022 Eğitim Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi... 05-10-2021

Meslek Yüksekokulumuz Oryantasyon ProgramıMeslek Yüksekokulumuza 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yerleşen 1. sınıf öğrencilerimize yönelik Uyumlanma (Oryantasyon) Programı, öğretim görevlilerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla konferans salonumuzda gerçekleştirildi.

Meslek Yüksekokulumuz Oryantasyon Programı

Meslek Yüksekokulumuza 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılında yerleşen 1. sınıf öğrencilerimize yönelik Uyumlanma (Oryantasyon) Programı, öğretim görevlilerimiz, idari personelimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla konferans salonumuzda gerçekleştirildi.

Orta öğretimden sıyrılıp, yeni ve bambaşka bir yolculuğun başlangıcı olan ve artık mesleki tercihlerin belirlenip iş hayatının bir parçası haline gelme noktasında bir dönüm noktası görevi bulunan yükseköğretime başlayan öğrencilerimizin, bu geçiş sürecine en iyi şekilde adapte olmasını sağlamayı amaç edinen oryantasyon programında, öğrencilerimize ilk olarak Üniversitemiz ve Meslek Yüksekokulumuz tanıtıldı.

Müdür Yardımcılarımız Öğr. Sinem AKMAN ve Öğr. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK'ün Meslek Yüksekokulumuzla ilgili verdiği genel bilgilerin ardından, program danışmanlarımız kendi programlarını tanıtan birer sunum yaptılar.

Akabinde Meslek Yüksekokulumuz bilgi işlem sorumlusu personelimizin, kablosuz bağlantı, e-üniversite, uzaktan eğitim, kurum web sitesi tanıtımı vb. konularda öğrencileri aydınlatan sunumunun ardından, öğrencilerimizden gelen soruların cevaplanmasıyla program nihayete erdi.

Bizler de öğrencilerimizin çıktığı bu üniversite yolculuğunda kendilerine başarılar diler, her şeyin gönüllerince olmasını ümit ederiz.

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Haber: 2021-2022 Eğitim Yılı Oryantasyon Programı Gerçekleştirildi... 05-10-2021 - Haberler
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