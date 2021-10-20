2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yedek Kayıtlarına İlişkin Duyuru

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

YEDEK LİSTEDEN VE EKSİK BAŞVURU LİSTESİNDEN KAYIT HAKKI KAZANANLAR Fakültemiz Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına Yedek Listeden ve Eksik Başvuru Listesinden (eksiklerini tamamlamaları koşulu ile) kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur. Söz konusu adayların kayıtları 21 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konu adayların kayıtlarının tamamlanmasından sonra boş kontenjan kalması durumunda; Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okulların fiziki kapasitesi, MEB tarafından verilen Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kurs Belgesine sahip öğretmen sayısı ve Fakültede öğretmenlik uygulaması dersini yürütecek öğretim elemanı sayısı dikkate alınarak diğer adaylar ( başvurusu reddedilen adaylar hariç) değerlendirmeye alınacaktır. - Kayıt yaptırmaya hak kazanların listesi İçin TIKLAYINIZ. ______________________________________________________________________________________ - Akademik Takvim için tıklayınız. Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler: 1) Kesin Kayıt Başvuru Dilekçesi için tıklayınız. 2) Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir). 3) Onaylı Lisans Not Durum (Transkript) Belgesi 4) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 5) İki Adet Vesikalık Fotoğraf 6) Kayıt ücreti birinci taksiti olan 1. 839, 00-TL KESİN KAYITLARDAN SONRA ZİRAAT BANKASI ATM'LERİNDEN YATIRILACAKTIR. KAYIT ÜCRETİNİN YATIRILMASI KONUSUNDA KESİN KAYIT ESNASINDA BİLGİ VERİLECEKTİR. * Kayıt Yeri ve Saati: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fak. T Blok Zemin Kat/ Formasyon Kayıt Bürosu 48000 Kötekli/ MUĞLA Kayıtlar mesai saatleri içerisinde yapılacaktır.

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