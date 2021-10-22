2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Aile Birlikleri ve Okul Öğrenci Güvenliği Toplantısı Yapıldı İlçemizde 2021-2022 eğitim-öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçirilebilmesi amacıyla, Kaymakamımız Sayın Önder Çengel başkanlığında Kaymakamlık Konferans salonunda okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran, İlçe Jandarma Komutanı J. Yzb. Uğur Güleç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yağan, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkanları ile kurum müdür ve amirleri katıldı. Toplantıda; 2021-2022 eğitim-öğretim yılında İçişleri Bakanlığının Genelgesi kapsamında okul çevresinde alınması gereken her türlü idari önleyici tedbir ilgili kurumlar ile işbirliği yapılarak çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim dönemi geçirmeleri sağlanması kararlaştırıldı. Toplantıda aşağıdaki konular değerlendirildi. 1-Eğitim kurumlarımızın pandemi tedbirlerine riayet etmeleri maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında gerekli özenin gösterilmesi. 2- Uyuşturucuyla mücadelede okul çevrelerinde gerekli tedbirlerin alınarak en iyi narkotik polisi anne projesinin tüm okullarımızda hayata geçirilmesi, gerekli tüm tedbirlerin alınması. 3-Okul önlerinde önce yaya projesinin yapılması. 4-Okul çıkışlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması. 5-Okul Bölgelerinde ek şehir içi seferlerin konulması. 6-Metruk binaların yıkılması. 7-Mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalan öğrencilerin velilerine iş imkanının sağlanması. 8-Mevsimlik işçi olarak çalışmak zorunda kalan öğrencilerin yaklaşık 2, 5 aylık eğitim kayıplarının hafta sonu ek derslerle giderilmesi 9- Devamsızlık yapan öğrencilerin veli, öğretmen ve idare ilişkileriyle takip etme konuları; hassasiyetle değerlendirildi. Kolluk kuvvetlerimiz, okul idarelerimiz ve velilerimiz ile el birliği yaparak, okullarımızda, öğretmenlerimizin gayretleri, okul aile birliklerinin destekleri ile eğitim öğretim yılını daha verimli, etkin ve etkili olacağını ifade eden Kaymakamımız Sayın Önder Çengel; Tüm okullarda kameraların aktif olması, her okulun ulaşabileceği bir kolluk görevlisi, kolluk kuvvetlerimizin okul çevrelerinde devriye gezen polis faaliyetleri ve okul çevresindeki metruk yapıların yıkılması için talimat verdi.

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