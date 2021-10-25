2021-2022 Akademik Yılı Hükumet Bursları
Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi için ülke adlarına tıklayınız! ! !Müracatlar, ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiş bulunan ilk ve son başvuru tarihleri arasındakabul edilecek olup söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi için ülke adlarına tıklayınız! ! !
Müracatlar, ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiş bulunan ilk ve son başvuru tarihleri arasındakabul edilecek olup söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.
Lütfen Genel Şartları Dikkatli Okuyunuz.
Belçika Hükumet Bursu Sonuçları
Azerbaycan Hükümet Bursu Sonuçları
Çin Hükümeti Bursu Sonuçları Macaristan Hükümeti Bursu Sonuçları
Tayland Hükümet Bursu Sonuçları
Ukrayna Hükümet Bursu Sonuçları
Fas
Verilen Bursun Türü
Toplamda 25 Adet Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursu İlk Başvuru Tarihi
25/10/2021 Son Başvuru Tarihi
28/10/2021 12: 00
Mülakat Tarihi
01/11/2021 10: 00 (Online olarak yapılacaktır)
Kore
Verilen Bursun Türü
1 Adet Yüksek Lisans Bursu İlk Başvuru Tarihi
15/10/2021 Son Başvuru Tarihi
18/10/2021 12: 00
Mülakat Tarihi
19-20/10/2021
Kuveyt
Verilen Bursun Türü
12 Adet Arapça Dil Bursu İlk Başvuru Tarihi
20/09/2021 Son Başvuru Tarihi
30/09/2021 23: 59
Mülakat Tarihi
04-08/10/2021 (Mülakat çevrimiçi olarak düzenlenecektir)
Belçika
Verilen Bursun Türü
3 Adet Fransızca Dil Bursu İlk Başvuru Tarihi
03. 05. 2021 Son Başvuru Tarihi
17. 05. 202 23: 59
Mülakat Tarihi
18. 05. 2021 10: 00
Hırvatistan
Verilen Bursun Türü
8 Ay Süreli Doktora Sonrası Çalışmalar ya da Doktora Araştırma Bursu (2 Adet) İlk Başvuru Tarihi
26. 04. 2021 Son Başvuru Tarihi
09. 05. 2021
Mülakat Tarihi
10. 05. 2021
Tayland
Verilen Bursun Türü
Yüksek Lisans düzeyinde toplam 25 burs İlk Başvuru Tarihi
03/03/2021 Son Başvuru Tarihi
26/03/2021 18: 00
Mülakat Tarihi
29/03/2021
İsrail
Verilen Bursun Türü
2 Adet Araştırma, 3 Adet Dil Bursu İlk Başvuru Tarihi
17. 03. 2021 Son Başvuru Tarihi
31. 03. 2021 23: 59
Mülakat Tarihi
8-9 Nisan 2021
Ukrayna Verilen Bursun Türü
5 Adet Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Burs, 1 Adet Doktora Bursu İlk Başvuru Tarihi
01. 03. 2021 Son Başvuru Tarihi
15. 03. 2021
Mülakat Tarihi
Mülakat gerçekleştirilmiştir.
Azerbaycan
Verilen Bursun Türü
Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Genel Tıp/Uzmanlık Alanlarında Toplamda 2 Adet Burs İlk Başvuru Tarihi
07/01/2021 Son Başvuru Tarihi
07/02/2021
Mülakat Tarihi
27. 02. 2021 Mülakat gerçekleştirilmiştir.
Çin Verilen Bursun Türü
Toplamda 10 Adet Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Akademisyenlik Bursu İlk Başvuru Tarihi
25. 12. 2020 Son Başvuru Tarihi
28. 02. 2021 Saat: 23. 59
Mülakat Tarihi
10-11. 03. 2021 Saat : 10: 00 (Mülakat gerçekleştirilmiştir)
Macaristan
Verilen Bursun Türü
40 Lisans, 65 Yüksek Lisans, 40 Doktora ve 5 Kısa Dönemli Burs İlk Başvuru Tarihi
Son Başvuru Tarihi
16. 01. 2021 - 23: 59 (Orta Avrupa Saati ile)
Mülakat Tarihi
16-19 Şubat 2021, 23-26 Şubat 2021, 1-5 Mart 2021 (Mülakat gerçekleştirilmiştir)
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