2021-2022 Akademik Yılı Hükumet Bursları

Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi için ülke adlarına tıklayınız! ! !

Müracatlar, ülkelere göre ayrı ayrı belirlenmiş bulunan ilk ve son başvuru tarihleri arasındakabul edilecek olup söz konusu tarihler dışında yapılan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların bu hususa dikkat etmeleri önem arz etmektedir.

Lütfen Genel Şartları Dikkatli Okuyunuz.

Belçika Hükumet Bursu Sonuçları

Azerbaycan Hükümet Bursu Sonuçları

Çin Hükümeti Bursu Sonuçları Macaristan Hükümeti Bursu Sonuçları

Tayland Hükümet Bursu Sonuçları

Ukrayna Hükümet Bursu Sonuçları

Fas

Verilen Bursun Türü

Toplamda 25 Adet Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Bursu İlk Başvuru Tarihi

25/10/2021 Son Başvuru Tarihi

28/10/2021 12: 00

Mülakat Tarihi

01/11/2021 10: 00 (Online olarak yapılacaktır)

Kore

Verilen Bursun Türü

1 Adet Yüksek Lisans Bursu İlk Başvuru Tarihi

15/10/2021 Son Başvuru Tarihi

18/10/2021 12: 00

Mülakat Tarihi

19-20/10/2021

Kuveyt

Verilen Bursun Türü

12 Adet Arapça Dil Bursu İlk Başvuru Tarihi

20/09/2021 Son Başvuru Tarihi

30/09/2021 23: 59

Mülakat Tarihi

04-08/10/2021 (Mülakat çevrimiçi olarak düzenlenecektir)

Belçika

Verilen Bursun Türü

3 Adet Fransızca Dil Bursu İlk Başvuru Tarihi

03. 05. 2021 Son Başvuru Tarihi

17. 05. 202 23: 59

Mülakat Tarihi

18. 05. 2021 10: 00

Hırvatistan

Verilen Bursun Türü

8 Ay Süreli Doktora Sonrası Çalışmalar ya da Doktora Araştırma Bursu (2 Adet) İlk Başvuru Tarihi

26. 04. 2021 Son Başvuru Tarihi

09. 05. 2021

Mülakat Tarihi

10. 05. 2021

Tayland

Verilen Bursun Türü

Yüksek Lisans düzeyinde toplam 25 burs İlk Başvuru Tarihi

03/03/2021 Son Başvuru Tarihi

26/03/2021 18: 00

Mülakat Tarihi

29/03/2021

İsrail

Verilen Bursun Türü

2 Adet Araştırma, 3 Adet Dil Bursu İlk Başvuru Tarihi

17. 03. 2021 Son Başvuru Tarihi

31. 03. 2021 23: 59

Mülakat Tarihi

8-9 Nisan 2021

Ukrayna Verilen Bursun Türü

5 Adet Lisans ve Yüksek Lisans Düzeyinde Burs, 1 Adet Doktora Bursu İlk Başvuru Tarihi

01. 03. 2021 Son Başvuru Tarihi

15. 03. 2021

Mülakat Tarihi

Mülakat gerçekleştirilmiştir.

Azerbaycan

Verilen Bursun Türü

Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Genel Tıp/Uzmanlık Alanlarında Toplamda 2 Adet Burs İlk Başvuru Tarihi

07/01/2021 Son Başvuru Tarihi

07/02/2021

Mülakat Tarihi

27. 02. 2021 Mülakat gerçekleştirilmiştir.

Çin Verilen Bursun Türü

Toplamda 10 Adet Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Akademisyenlik Bursu İlk Başvuru Tarihi

25. 12. 2020 Son Başvuru Tarihi

28. 02. 2021 Saat: 23. 59

Mülakat Tarihi

10-11. 03. 2021 Saat : 10: 00 (Mülakat gerçekleştirilmiştir)

Macaristan

Verilen Bursun Türü

40 Lisans, 65 Yüksek Lisans, 40 Doktora ve 5 Kısa Dönemli Burs İlk Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi

16. 01. 2021 - 23: 59 (Orta Avrupa Saati ile)

Mülakat Tarihi

16-19 Şubat 2021, 23-26 Şubat 2021, 1-5 Mart 2021 (Mülakat gerçekleştirilmiştir)

2019 - 2020 Akademik Yılı Burs Duyurularını görmek için tıklayınız... 2020 - 2021 Akademik Yılı Burs Duyurularını görmek için tıklayınız... .

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