2021-2022 Akademik Yıl Açılışı ve Ödül Töreni

Üniversitemiz 2021-2022 Akademik Yılı açılışı ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Ödül Yönergesi kapsamında 2020 ve 2021 yılında yapılan değerlendirmeler sonucunda ödüle layık görülen akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin ödüllendirileceği tören 3 Kasım 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'te Atatürk Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Akademik personelimizin cübbeleriyle katılması gereken 2021-2022 Akademik Yılı açılış ve ödül töreni davetiyesi için lütfen tıklayınız…

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü

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