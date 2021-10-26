2021/175 Duroğlu Belediye Başkanlığının 1 Adet Araç Satışı İhale İlanı

Duroğlu Belediye Başkanlığına ait 1 adet araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca 11/11/2021 Perşembe günü saat 10: 30' da Açık Artırma Usulü ile satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

İhale ilanı ektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet