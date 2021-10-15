2021/166 Giresun İl Özel İdaresi - I(a) Grubu Maden Malzemesinin Üretimi Amacıyla Ruhsat Sahasının 5 Yıl Süre ile Kiralanması İhale İlanı - Haberler
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2021/166 Giresun İl Özel İdaresi - I(a) Grubu Maden Malzemesinin Üretimi Amacıyla Ruhsat Sahasının 5 Yıl Süre ile Kiralanması İhale İlanı

Habermetre - Haberler | Toplum
2021/166 Giresun İl Özel İdaresi - I(a) Grubu Maden Malzemesinin Üretimi Amacıyla Ruhsat Sahasının 5 Yıl Süre ile Kiralanması İhale İlanı

Giresun İl Özel İdaresinin, İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tepeltepe Köyü sınırları içinde Aslanşah deresi üzerinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 1, 06 hektarlık sahada I(a) Grubu Maden malzemesinin üretimi amacıyla ruhsat sahasının 5 yıl süre ile kiralanması ihalesine ait ilan...

ŞEBİNKARAHİSAR, GİRESUN (Habermetre) - Giresun İl Özel İdaresinin, İlimiz Şebinkarahisar İlçesi Tepeltepe Köyü sınırları içinde Aslanşah deresi üzerinde, Devletin Hüküm ve Tasarrufu altında bulunan 1, 06 hektarlık sahada I(a) Grubu Maden malzemesinin üretimi amacıyla ruhsat sahasının 5 yıl süre ile kiralanması ihalesine ait ilan metni ektedir.

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Haber: 2021/166 Giresun İl Özel İdaresi - I(a) Grubu Maden Malzemesinin Üretimi Amacıyla Ruhsat Sahasının 5 Yıl Süre ile Kiralanması İhale İlanı - Haberler
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