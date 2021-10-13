2021/165 İl Trafik Komisyonu Kararı (04.10.2021 - 2021/06) - Haberler
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2021/165 İl Trafik Komisyonu Kararı (04.10.2021 - 2021/06)

Habermetre - Haberler | Toplum
2021/165 İl Trafik Komisyonu Kararı (04.10.2021 - 2021/06)

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ Başkanlığında, 04. 10. 2021 Pazartesi günü saat: 14. 00'da Valilik Toplantı salonunda toplanan İl Trafik Komisyonu, gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları aldı.

Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ Başkanlığında, 04. 10. 2021 Pazartesi günü saat: 14. 00'da Valilik Toplantı salonunda toplanan İl Trafik Komisyonu, gündemindeki konuları görüşerek aşağıdaki kararları aldı.

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Haber: 2021/165 İl Trafik Komisyonu Kararı (04.10.2021 - 2021/06) - Haberler
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