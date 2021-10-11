2021/163 Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Merkeze Bağlı 43 Köy Yoluna Beton Kaplama Yapımı İçin Karışık Malzeme Alımı İşi İhale İlanı
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince 19. 10. 2021 Salı günü saat: 10. 30'da yapılacak olan Merkeze Bağlı 43 Köy Yoluna Beton Kaplama Yapımı İçin Karışık Malzeme Alımı İşi İhalesine ait ilan metni ektedir.
Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince 19. 10. 2021 Salı günü saat: 10. 30'da yapılacak olan Merkeze Bağlı 43 Köy Yoluna Beton Kaplama Yapımı İçin Karışık Malzeme Alımı İşi İhalesine ait ilan metni ektedir.
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