2021/162 Güce Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı - Haberler
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2021/162 Güce Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı

Habermetre - Haberler | Toplum
2021/162 Güce Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı

Güce Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.

Güce Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir

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Haber: 2021/162 Güce Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı - Haberler
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