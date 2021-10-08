2021/162 Güce Kaymakamlığı KHGB Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi İhale İlanı
Güce Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir.
Güce Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince 13. 10. 2021 Çarşamba günü saat: 11. 00'da yapılacak olan Muhtelif Köy Yolları Beton Yol İnşaatı Yapım İşi ihalesine ait ilan metni ektedir
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