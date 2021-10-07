20 yıllık cinayeti HTS kayıtları çözdü; baba azmettirici çıktı

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da 2001 yılında tabancayla vurularak öldürülen Bedrettin Çeri (25) dosyasını yeniden açan savcı, HTS kayıtlarından yola çıkarak cinayet şüphelisinin, ölen gencin telefonla son görüştüğü, dosyada adı hiç geçmeyen Ramazan Özkul olduğunu belirledi. Cinayeti işlediği iddiasıyla gözaltına alınan Özkul ile onu azmettirdiği öne sürülen Bedrettin Çeri'nin babası Salim Çeri tutuklandı.

Kent merkezinde oturan Bedrettin Çeri'nin, 19 Mart 2001'de Gediz karayolu 12'nci kilometresindeki Porsuk Çayı yakınlarında tabancayla başından ve göğsünden vurulmuş cesedi bulundu. Yürütülen soruşturma kapsamında katil zanlısı bulunamadı, dosya 'faili meçhul' olarak rafa kaldırıldı.

20 yıl sonra çözülen cinayetle ilgili tabancanın o dönem yapılmayan balistik incelemesinin beklendiği bildirildi.