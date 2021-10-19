20 Yıldır Yamalı Olan Yol Büyükşehir'le Asfaltlandı

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, kent genelinde sorunsuz yollar ve konforlu ulaşım için yenileme çalışmalarına devam ediyor. Ekiplerin, çalışma programına aldığı caddelerden biri de Yenişehir ilçesinde bulunan ve yaklaşık 20 yıldır yamalı olan 9. Cadde oldu.

20 yıllık yamalı yol Büyükşehir tarafından asfaltlandı

Merkezde ve kırsalda yıllardır ihmal edilen yolları gerçekleştirdikleri çalışmalarla yenileyen ekiplerin yeni rotası olan Limonluk Mahallesi 9. Cadde, kısa sürede konforlu bir hale getirildi. 20 yıldır tam anlamıyla asfaltlanmayan ve yama içerisinde olan yol, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalta kavuşturuldu. Caddenin 900 metrelik kısmında çalışma yürüten ekipler, yıpranmış zeminin sökülmesinin ardından zaman kaybetmeden sıcak asfaltla yeniden kaplama faaliyetlerine başladı.

"9. cadde, 20 yıldır hep yama içindeydi"

Limonluk Mahallesi Muhtarı Fatma Bezgin, yapılan asfalt çalışmaları için Başkan Vahap Seçer'e ve Büşükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Bezgin, "9. Cadde, 20 yıldır hep yama içindeydi. Bugün mahallemde asfalt çalışması var" dedi.

Yapılan çalışmalarla önemli noktalarda yaşanan yol problemlerini çözüme kavuşturan yol yapım ekipleri, modern ve kullanışlı yol ihtiyacını karşılama çalışmalarına devam edecek.

Yayın Tarihi: 19. 10. 2021 08: 56: 23

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