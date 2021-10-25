20. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI'NA FİKRÎ KATILIM İÇİN PAYDAŞLARA EK SÜRE VERİLDİ

Bakanlık, paydaşlardan gelen talep üzerine 22 Eylül'de başlayan ve 10 Ekim'de sona eren gündem konularıyla ilgili tespit, öneri, talep ve görüşlerin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına gönderim süresine ilişkin yeni karar aldı. Buna göre, eğitim paydaşlarının 10 Ekim'den sonra gelen talepleri de kabul edilecek ve yeni görüş vermek isteyenler, bugünden itibaren 29 Ekim'e kadar sura. meb. gov. tr adresine görüşlerini iletebilecek.

"Türk milli eğitim sistemini geliştirmek, niteliğini yükseltmek" için eğitim ve öğretimle ilgili konuları inceleyip tavsiye kararları alan Milli Eğitim Şurası 1-3 Aralık'ta Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer başkanlığında geniş bir katılımla yapılacak.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 20. Milli Eğitim Şürası çalışmaları kapsamında "Eğitimde Fırsat Eşitliği" ana teması altında "Okul Öncesi, İlköğretim ve Ortaöğretimde Fırsat Eşitliği", "Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi" ve "Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi" olarak belirlenen gündem konuları "sura. meb. gov. tr" web adresi üzerinden yayımlanarak paydaşların görüşlerine sunuldu. Milli Eğitim Şürası'na ilişkin gündem konuları belirlenip paydaşların görüşlerine sunulmasının ardından bugüne kadar 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.

22 Eylül - 10 Ekim arasında gündem konularıyla ilgili "sura. meb. gov. tr" web adresi üzerinden 28 bin 32; CİMER, e-posta, faks vb. iletişim araçları üzerinden de 156 olmak üzere toplam 28 bin 188 bireysel/kurumsal görüş alındı.

Ayrıca şüraya katılımı artırmak amacıyla 81 ilin valiliğine, yükseköğretim kurumları, Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, Diyanet Vakfı, TİKA, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına resmi yazılar gönderildi. Yine Millii Eğitim Bakanlığına bağlı tüm genel müdürlüklere şüra gündem konularıyla ilgili önerilerinin alınması, illerde yürütülecek çalışmalar için ise milli eğitim müdürlüklerine yazılar gönderildi. 26 koordinatör il milli eğitim müdürlüğüyle de çevrim içi olarak iki defa koordinasyon toplantısı yapıldı.

Öte yandan şüra hazırlık çalışmaları kapsamında, 26 bölge koordinatörü il milli eğitim müdürlüğü; kendi bölgesinde öğretmen, öğrenci, veli, eğitim yöneticisi, sendika, vakıf, dernek, sanayi ve ticaret odaları, üniversiteler vb. sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri gibi farklı eğitim paydaşlarının katılımıyla şüra gündem konularıyla ilgili çalıştaylar ve toplantılar düzenlemeye devam ediyor.

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