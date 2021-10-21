20 Ekim 2021 Haberleri
20 Ekim 2021 Manşet Haberleri.
- Barcelona, Ansu Fati'nin sözleşmesine 1 milyar euro serbest kalma maddesi koydu
- KKTC'deki akaryakıt krizi çözüldü
- Genç adam, evinde sırtından 13 kez bıçaklanarak öldürüldü
- Göğüs dekolteli makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı
- 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı
- Şampiyonlar Ligi'ne Merih Demiral damgası! Ronaldo şaşkınlık içinde golü izledi
- Son Dakika! Bakan Koca'dan Bilim Kurulu üyelerinin şikayet ettiği 'Okullar açık kalacak mı?' sorusuna yanıt
- Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'nu zora sokacak İETT belgesi: 9 gün önceki talep için mizansene yok
- Dolar tarihi zirveyi gördüğü haftada 9.20'nin altını test etti
- Cüneyt Çakır, BAE'ye gidiyor! Arap Körfez Ligi'nde düdük çalacak
- Son Dakika: Türkiye'de 20 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 29 bin 760 yeni vaka tespit edildi
- İdlib'te 11 kişinin öldüğü pazar yeri saldırısının kamera görüntüleri ortaya çıktı
- Rusya'da hapishane içinde uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
- 6 kişinin yaralandığı kazada devrilen minibüsün sürücüsü arka camı kırarak olay yerinden kaçtı
- Şampiyonlar Ligi'nde bir benzeri daha yok! Pique hem galibiyeti getirdi hem de tarihe geçti
- İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli 'casusluk' suçundan tutuklandı
- UEFA'dan FIFA'ya tepki: Dünya Kupası'nın iki yılda bir yapılmasının futbol için korkunç sonuçları olur
- İsmail Saymaz'la çektiği halayla çok konuşulan Ertuğrul Özkök, koronavirüse yakalandı
- Polisin sabır testi! Kendi alkol testini kendi yaptı, 'Ölmediğime pişmanım' diye isyan etti
- El değiştiren Newcastle United'da cübbe ve sarık krizi: Arap giysileri giyerek gelmeyin
- Tam 7 kez ölümden döndü, lakabı 'kedi' oldu! Arkadaşları şimdi ona '9 canın vardı 7'si gitti' diyor
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir avuç ülke' sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil
- DSÖ'den endişelendiren korona raporu: Türkiye, İngiltere ve Rusya'da vakalar artıyor
- Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti
- Müge Anlı'da ikinci Palu dosyası! Kadınları tuzağa düşürüp çıplak fotoğraflarıyla şantaj yapmışlar
- Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek
- Ekrem İmamoğlu eylem yapan öğrencilerin taleplerini yerine getirdi
- YPG'yi Türkiye korkusu sardı! Teröristler, operasyon sinyali sonrası mevzileri güçlendirmeye başladı
- Şamil Tayyar, Bülent Arınç'a ateş püskürdü: Kodese tıkılacağını düşünüyorsan neden AK Parti'de duruyorsun?
- Lokomotiv maçı öncesi Fatih Terim'den UEFA'ya tepki: Böyle bir mantığı anlamış değilim
- İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a büyük ayıp
- Van, 3.8 ve 4.1 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı
- Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı
- Maskeli şüpheli iş yerine kurşun yağdırıp kaçtı
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- Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'ın 'CHP'nin oyları artıyor' yorumuna yanıt: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
- Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esecek! Yıldız futbolcular vedaya hazırlanıyor
- Herkesin gözü bu ameliyattaydı! İşte domuz böbreğinin ölü insana nakil işleminin ilk sonuçları
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