20 Ekim 2021 Eurosport Yayın Akışı

Eurosport yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Eurosport kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

EUROSPORT YAYIN AKIŞI

00:00 Atletizm

00:55 Top 5

01:00 Bisiklet : Paris Roubaix

02:30 Bol D'or

04:00 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

06:00 Hall Of Fame Lillehammer 1994

07:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası

08:00 Bisiklet: Grand Prix Morbihan

09:30 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

11:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası

12:30 Binicilik

13:30 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

14:30 Paris Maratonu

16:30 Alp Disiplini: Dünya Kupası

17:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası

17:30 Bisiklet: Grand Prix Morbihan

18:00 Hall Of Fame Tokyo 2020

19:00 The Invisible Bond

20:00 Snooker: Kuzey İrlanda Açık

21:00 Haberler

21:05 Paris Maratonu

22:55 Haberler

23:00 Alp Disiplini: Dünya Kupası

InterSinema.com - Son Dakika Haberleri