20. Altın Pusula Heyecanı başladı

MARDİN (Bültenler) - Yarışmaya projeleriyle katılmak isteyen kuruluşlar, www.altinpusula.org sitesinden başvurularını yapabilecek. Aynı zamanda proje dosyalarını online olarak sisteme yükleyebilecekler.

20. Altın Pusula' da büyük ödül, jüri özel ödülü ve kategori ödüllerinin yanı sıra 'Betûl Mardin Geleceği Şekillendiren Liderler Ödülü' ve 'Alâeddin Asna Kurumsal Sorumlulukta Tutarlılık ve Süreklilik Ödülü' bu yıl altıncı kez sahiplerini bulacak. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı – UNDP işbirliğiyle verilen 'UNDP Özel Ödülü' de bu yıl onuncu defa "sürdürülebilir kalkınmayı" içeren projelerden birine takdim edilecek. TÜHİD – KAGİDER işbirliğiyle verilen 'TÜHİD - KAGİDER 1e1 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü' de bu yıl beşinci kez takdim edilecek. Ayrıca Business For Goals iş birliğiyle verilen B4G Özel Ödülü de Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu iş modeline örnek projeye bu yıl ikinci kez takdim edilecek.

Genç iletişimciler kategorisine, üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan lisans, yüksek lisans ve meslek yüksekokul öğrencileri ""İklim Krizi ve İletişim" Temalı Projeler" ile bireysel veya ekip olarak katılabilecek.

20. Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri bu yıl 22 kategoride değerlendirilecek. Başlıklar şöyle olacak;

Kurumsal İletişim, Gündem Yönetimi, Kurum İçi İletişim, Pazarlama İletişimi ve Bütünleşik Pazarlama Projeleri, Kriz İletişimi, Etkinlik Yönetimi, Kurumsal Sorumluluk, Dijital İletişimi, En İyi Uygulama Örnekleri, Süreklilik/ Sürdürülebilirlik, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları, Sponsorluk İletişimi, Finansal Hizmetler ve Yatırımcı İlişkileri, Kurumsal Raporlar, Kurumsal Yayınlar, Medya İlişkileri, Uluslararası Proje/Kampanya, Türkiye Markası Ödülü, Pandemi Döneminde Yapılan İletişim Projeleri, Kategori Dışı Projeler, Genç İletişimciler.

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