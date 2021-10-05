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Son dakika haber... 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

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Son dakika haber... 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

Son dakika haber: Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat'ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar verildi.

GEYVE, SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 2 yaşındaki üvey kızı Esma Asel Kolat'ı darp ettiği iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılandığı davada karar verildi. Sanık, "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan ise 15 yıl hapisle cezalandırıldı.

Olay, Geyve ilçesinde 27 Kasım 2018 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Esma Asel Kolat'ın üvey babası Emre S. tarafından darp edildiği iddia edilmişti. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan minik Esma'nın kafasında çatlakların bulunduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrasında üvey kızını hastanelik ettiği iddiasıyla daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan üvey baba Emre S. ile anne F.K., Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı itiraz doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Üvey baba Emre S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, anne F.K.'nın ise tutuksuz olarak yargılanmasına devam edildi.

DAVA DEVAM EDİLDİ

Esma Asel Kolat'ın ölümüyle neticelenen olayda Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, anne F.K. hakkında 'kötü muamele' suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, üvey baba Emre S. hakkında ise 'çocuğu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan ise en az 27 yıl hapis cezası istendi. Davanın bugün görülen duruşmasına ise tutuksuz sanık anne F.K. katılmazken, tarafların avukatları ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık Emre S. ise tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ise cumhuriyet savcısı daha önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirtti.

"BEN KENDİ CEZAMI KENDİM VERİRDİM"

Duruşma sırasında söz hakkı verilen sanık Emre S., "Ben Esma ile hiçbir zaman yalnız kalmadım. Ben tır şoförüydüm evlenmeden öncede Sakarya'da yoktum. Evlendikten sonra da Sakarya'da yoktum. Sakarya'da olmayan biri nasıl bu şekilde bir zarar verebilir? Ben böyle bir şey yapmadım. İnsan suçsuzluğu için ağlar mı? Eğer böyle bir şey yapmış olsaydım şuan beni yargılayamazdınız, ben kendi cezamı kendim verirdim. Sizlerin vicdanına güveniyorum beraatımı istiyorum" dedi.

Taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanığın "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun cinsel istismarı" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılması kararını verdi. Mahkeme heyeti, anne F.K. hakkında ise "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını verdi.

(Orkun Kaya/İHA)

Son dakika haber... 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

Son dakika haber... 2 yaşındaki üvey kızını öldürdüğü iddia edilen sanığın cezası belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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