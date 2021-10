OSMANİYE (Habermetre) - Osmaniye Valiliği koordinesinde düzenlenen ve 25-27 Ekim tarihleri arasında 3 gün sürecek olan 2. Osmaniye Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı başladı. Osmaniye İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda düzenlenen Çalıştaya'a Vali Dr. Erdinç Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Ali Gizlice, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ahmet Bülbül, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, ilgili kamu kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Çalıştay Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın konuşması ile başladı. Osmaniye ölçeğinde neler yapılabileceği, kadına şiddetle mücadeleye hangi katkıların sunulabileceğinin konuşulacağı Çalıştay'ın sonuç bildirgesinde yer alacak tespitleri çok önemsediklerini ifade eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, "Kadınlarımıza karşı şiddetin önlenmesinde hepimize görevler düşüyor. Bu görevlerimizi şiddeti bitirecek şekilde sürdürmeye kararlıyız. Kadınlarımızın yer aldığı her alanda ayrı bir başarı öyküsü olduğunu ve çok disiplinli çalışmalar yaptıklarını biliyoruz. Kadınlarımızın, başta iş hayatında olmak üzere toplumsal hayatımızın her alanında en etkin şekilde yer almasını istiyoruz. Güçlü Türk kadınının, Türk milletini her zaman daha ileriye taşıyacağına hiç şüphemiz yoktur. Kadınlarımızın hayatımıza kattığı değerin hepimiz farkında olmalıyız. Kadına yönelik şiddetin bitirilmesi hayati derecede önemlidir ve şiddetin bitirilmesi hepimizin sorumluluğudur. Bu mücadeleyi, Osmaniye'mizde hep birlikte sürdüreceğiz. Bu Çalıştay'ın düzenlenmesinde emeği geçen ve 3 gün boyunca sunum yapacak arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çalıştayımız hayırlı uğurlu olsun, güzel sonuçlar alacağımız bir Çalıştay olmasını diliyorum. "dedi.

Vali Yılmaz'ın konuşmasının ardından ŞÖNİM Müdürü Serap Durucan tarafından Durum Analizi ve 4. Ulusal Eylem Planı Hakkında Bilgilendirme yapıldı.

25-26-27 Ekim tarihlerinde devam edecek olan Çalıştay sonunda İl Eylem Planı oluşturulacak.

