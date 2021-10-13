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2 metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa, 'Dünyanın en uzun kadını' olarak Guinness'te

Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Haberler | Güncel
2 metre 15 santimetre boyundaki Rümeysa, 'Dünyanın en uzun kadını' olarak Guinness'te

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rümeysa Gelgi (24), 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan 2 metre 15 santim uzunluğundaki Rümeysa Gelgi (24), 'Dünyanın un uzun boylu kadını' olarak ' Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gelgi, 2014 yılında da 'Dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu kızı' olarak kitaba girmişti.

Doğuştan 'Weaver Sendromu' rahatsızlığı nedeniyle boyu hızla uzayan, 2014 yılında 2 metre 13,5 santim boyuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Rümeysa Gelgi, yeniden rekorlar arasında yer aldı. Gelgi, 2 metre 15 santim boyuyla 'dünyanın en uzun boylu kadını' olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi. Yürüteç yardımıyla hareket edebilen, akülü tekerlekli sandalye kullanan Rümeysa Gelgi'ye belgesini, Guinness Rekorlar Kitabı görevlileri verdi. Guinnes, internet sitesinden de Rümeysa Gelgi ile ilgili rekoru duyurdu.

Dünya rekortmeni unvanını 2 kez elde edebildiği için çok gururlu olduğunu ifade eden Rümeysa Gelgi, "Zaten benim 2014 yılında, 18 yaş altı dünyanın en uzun boylu genç kızı unvanıyla elde ettiğim Guinness dünya rekorum vardı. Bu sene yaş limitini kaldırarak 'Dünyanın en uzun boylu kadını' unvanını elde ettim. Tabii ki bunun için çok gururluyum. Benim için de bu bir üst seviyeye ulaşmak oldu. Bu unvan ve 2 kez dünya rekortmeni unvanını elde edebildiğim için çok gururluyum" dedi.

'GURUR VERİCİ'

Weaver sendromu nedeniyle boyunun uzadığını belirten Gelgi, "Rekorlarımın sebebi, sahip olduğum genetik mutasyon, weaver sendromu. Bu sendrom sayesinde 2 metre 15 santimetre boya sahibim. Bu her ne kadar doğuştan bazı fiziksel zorluklar ve engeller getirmiş olsa da bunu şu an kendim için bir avantaja çevirmiş olabilmek, benim için çok gurur verici. Üstelik dünyanın en uzun boylu kadını unvanı hem gururlandırdı hem de beni çok özel bir birey olarak hissettirdi" diye konuştu.


Demirören Haber Ajansı / Yasin Aldemir - Son Dakika Haberleri
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