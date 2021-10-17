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2 kişiyi öldüren emekli polis: "Alkolün etkisiyle yaptım"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
2 kişiyi öldüren emekli polis:

Adana'da birahane işletmecisi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren emekli polis memuru tutuklandı.

ADANA (İHA) - Adana'da birahane işletmecisi ve kayınbiraderini silahla vurarak öldüren emekli polis memuru tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Öldürmeye kastım yoktu, alkolün etkisiyle yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz cuma akşamı merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki bir birahanede meydana geldi. Emekli polis memuru Kamil G. (61), kahvehanede oyun oynadıktan sonra arkadaşlarıyla alkol almak için Bahadır Serindağ'a ait birahaneye gitti. İddiaya göre arkadaşlarıyla alkol alırken yüksek sesle konuşan Kamil G., işletme sahibi Serindağ tarafından uyarıldı. Alkolün etkisiyle sohbetine devam eden Kamil G. ve arkadaşları, iş yeri çalışanı ve aynı zamanda da Bahadır Serindağ'ın kayınbiraderi olan Sabri Özgenç tarafından bir kez daha uyarıldı. Alkol alan grup bir süre sonra ayrılırken, masada kalan Kamil G.'ye Sabri Özgenç, "Buraya ne zamandır geliyorsun. Terbiyesizlik yapma ve buraya bir daha gelme" dedi. Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi ile ayrılan şahıslardan Kamil G., eve giderek beylik tabancasını alıp birahaneye döndü. Tabancasını çekip ateşleyen Kamil G., Bahadır Serindağ'ı koltukaltından, Sabri Özgenç'i ise göğsünden vurdu. Ağabeyi vurulan Orhan Serindağ, elindeki sandalyeyi saldırgana attı. Dengesini kaybeden Kamil G., çevredekiler tarafından yakalanarak darp edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınan emekli polisin ifadesinde, "Alkolün etkisiyle ateş ettim. Öldürmeye kastım yoktu. Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı Kamil G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hayatını kaybeden Bahadır Serindağ ve Sabri Özgenç ise Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi.

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