2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

Hafta sonu Ankara'da gerçekleşen MHP Bölge Grup İstişare Toplantısına katılacak MHP Bartın heyetini taşıyan midibüs Esenyurt mevkiinde devrilmiş kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetmişlerdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Hafta sonu Ankara'da gerçekleşen MHP Bölge Grup İstişare Toplantısına katılacak MHP Bartın heyetini taşıyan midibüs Esenyurt mevkiinde devrilmiş kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetmişlerdi. Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kazadan dakikalar önce midibüs içerisinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Hafta sonu Ankara'da gerçekleşen MHP Bölge Grup İstişare Toplantısına katılacak MHP Bartın heyetini taşıyan midibüs Bartın'dan hareket ettikten yaklaşık 15 dakika sonra Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP İl Yönetim Üyesi Murat Sevilmiş hayatlarını kaybetti. Aralarında Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu 19 kişi ise yaralandı.

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kazadan dakikalar önce midibüs içerisinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in orta sıralarda cam kenarında, Murat Sevilmiş'in de midibüsün en arka koltuğunda cam kenarında oturduğu görüldü.

Başkan Akın paylaştığı fotoğrafa 'Biz hiç ayrılmadık ki' notu düşerek "Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri İlahi'dir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar.

Biz hiç ayrılmadık ki" ifadelerinde bulundu. - BARTIN

2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

Tecavüze uğradığını öne sürüp intihar eden Eda Nur'un arkadaşı konuştu: Amcasının istismarına uğradı, annesi olayı kapattı

 Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

Pencere önünde telefonla oynayan çocuk, 11. kattan düşerek hayatını kaybetti

 Eşini babaevinde katleden katilin daha önce 'Ya benimsin ya kara toprağın' dediği ortaya çıktı

Eşini babaevinde katleden katilin daha önce "Ya benimsin ya kara toprağın" dediği ortaya çıktı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Varank Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Gülşen Pınar Deniz Bülent Ersoy
Spor Marcao Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 kişinin öldüğü midibüste çekilen son fotoğraf - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 14:07:52. #1.17#