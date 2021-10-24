2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Konya'da 2 kişi girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan motorunu çalıp kaçtı.

KONYA (DHA) - Konya'da 2 kişi girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan motorunu çalıp kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Polis, şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, 21 Ekim Perşembe günü saat 04.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şafak Caddesinde bir apartmanda meydana geldi. 2 kişi girdikleri binanın kazan dairesindeki 15 bin lira değerindeki yakıtın hava ile uygun oranda karıştırılarak tam olarak yakılmasını sağlayan motorunu alıp çuvala koydu. Ardından çuvalı, apartman görevlisinin kullandığı bina girişindeki çöp kovasıyla dışarı çıkartıp kayıplara karıştı. O anlar ise güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Sabah durumun fark edilmesi üzerine polis haber verildi. Polis, şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI

2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI

2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI

2 KİŞİ BİNANIN KAZAN DAİRESİNDEKİ ISINMA MOTORUNU ÇALDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

Tunceli'deki cinayetle ilgili yakalanan zanlıların maktulün fotoğrafını çektiği belirlendi

 11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

11 Ekim'den beri her yerde aranıyor! Genci kaçıranlar tutuklandı ama kendisi hala kayıp

 Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir

Türkiye'nin göz bebeği konumundaki Tuz Gölü 30 yıla kadar tamamen yok olabilir
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title