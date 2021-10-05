2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

KARABÜK (İHA) - Karabük'ün Eflani ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Gökgöz köyü Topuzlu Mahallesi'nde Nuri Demirci'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Demirci, yangını fark ederek, ailesiyle birlikte dışarıya çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, 1 saat sonra kontrol altına alınarak söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yakıt tankının patladığı 5 yıldızlı otel, alev alev yandı

Yakıt tankının patladığı 5 yıldızlı otel, alev alev yandı

 Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı

Yangın çıkan apartmanda can pazarı! Kaçış merdiveni kilitli olunca, vatandaşlar mahsur kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Aleyna Tilki
Spor Stefan Kuntz Marcao Sergen Yalçın
Tüm Haberler Mehmet Kasapoğlu Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 Katlı ahşap ev alevlere teslim oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 09:31:11. #1.11#