ELAZIĞ (İHA) - 2 gündür kayıp olan 65 yaşındaki adam metruk binada ölü bulundu

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 gündür kayıp olan 65 yaşındaki şahıs, metruk bir binada ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle Geçer Sokak'ta metruk bir binada tavana asılı halde erkek cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 2 gündür kayıp olan 65 yaşındaki Gülabi Doğan'a ait olduğunu belirledi. Doğan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

(CK-YRT-CC-Y)