2 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel
2 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep merkezli 32 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 102'si gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sözde "eğitim danışmanı", "ilçe imamı" ve halen görevde olan astsubayların da aralarında yer aldığı 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 32 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ByLock kullanıcıları, eğitim yapılanması içerisinde "bölge imamı", "ilçe imamı", "yurt müdürü", askeri mahrem yapılanmasında "öğretmen ve doktor" gibi çeşitli konumlarda yer alarak örgüt içi iletişim araç ve yöntemlerini kullanan, örgüt talimatlarıyla Bank Asya hesaplarına para yatıran, mahrem imamlarla ve örgütle iltisaklı yapılarla iletişim halinde olan, KHK ile kapatılan dernek ve STK üyeliği bulunan ve halen görevde olan astsubayların bulunduğu 102 şüpheli yakalandı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

???????

AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri
Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı

 Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 58'i gözaltına alındı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hava Durumu Mithat Sancar Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Prens William İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mehmet Topal Ferdi Kadıoğlu Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Halil İbrahim Dervişoğlu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersin Tatar Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2 Gaziantep merkezli 32 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonda 121 şüpheliye gözaltı kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 19:09:30. #1.11#