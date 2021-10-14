ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İlk yılında "Kadın Filmleri Seçkisi" ile sinemaseverleri buluşturan etkinlikte, bu yıl "Göç" temalı filmlerle, farklı coğrafyalarda yaşanan göç sorunlarına dikkati çekmek hedefleniyor.

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında hazırlanan Esenler Film Günleri'nde, 11-14 Kasım arasında dünya sinemasından önemli uzun metraj yapımlar, Türkiye'de ilk kez gösterilecek.

Festival kapsamındaki uzun ve kısa metraj film gösterimlerine, söyleşilere, ustalık sınıfına, sergi ve çeşitli programlara Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Kısa film yarışmasında dereceye giren filmlerin seyirciyle buluşacağı etkinliğin açılış gecesinde Türk sinemasına emek veren ustalara Onur Ödülleri takdim edilirken, kapanış töreninde kısa film yarışmasında dereceye giren kısa filmciler ödüllendirilecek.

Öte yandan Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Adayların 15 dakikayı aşmayan bir filmle katılabileceği yarışmada birinciliği elde eden filme 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada ilk 10'a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme ise motivasyon desteği olarak ayrı ayrı 2 bin liralık gösterim telifi takdim edilecek.