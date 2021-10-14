2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da 'Göç' temasıyla düzenlenecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da "Göç" temasıyla düzenlenecek

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

ESENLER, İSTANBUL (AA) - Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da gerçekleştirilecek.

İlk yılında "Kadın Filmleri Seçkisi" ile sinemaseverleri buluşturan etkinlikte, bu yıl "Göç" temalı filmlerle, farklı coğrafyalarda yaşanan göç sorunlarına dikkati çekmek hedefleniyor.

Sinema yazarı Suat Köçer'in danışmanlığında hazırlanan Esenler Film Günleri'nde, 11-14 Kasım arasında dünya sinemasından önemli uzun metraj yapımlar, Türkiye'de ilk kez gösterilecek.

Festival kapsamındaki uzun ve kısa metraj film gösterimlerine, söyleşilere, ustalık sınıfına, sergi ve çeşitli programlara Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Kısa film yarışmasında dereceye giren filmlerin seyirciyle buluşacağı etkinliğin açılış gecesinde Türk sinemasına emek veren ustalara Onur Ödülleri takdim edilirken, kapanış töreninde kısa film yarışmasında dereceye giren kısa filmciler ödüllendirilecek.

Öte yandan Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenen kısa film yarışması başvuruları devam ediyor.

Adayların 15 dakikayı aşmayan bir filmle katılabileceği yarışmada birinciliği elde eden filme 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 5 bin lira ödül verilecek.

Yarışmada ilk 10'a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme ise motivasyon desteği olarak ayrı ayrı 2 bin liralık gösterim telifi takdim edilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Şahap Kavcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Tarkan
Spor Serdar Aziz Caner Erkin Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Numan Kurtulmuş Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 2. Esenler Film Günleri, 11-14 Kasım'da 'Göç' temasıyla düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 18:01:55. #1.11#