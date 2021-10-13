YKS'de 140 puan alanların tercih yapabileceği 3. tercihler için 2. Ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Ancak kılavuzun kısa süre içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor. 2. ek tercih kılavuzu yayınlandı mı? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2. EK TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 yılına özel 140 puan alanlar için ilave ek tercih yapılacak. YKS 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam 3 tercih dönemi gerçekleştirilmiş olacak. 2021 YKS 2. ek tercih işlemleri, ilk ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme takviminin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor..

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