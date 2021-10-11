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2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede (2)

Demirören Haber Ajansı / Caner Ünver - Haberler | Güncel
2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede (2)

2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede (2)3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAdliyeye sevk edilen Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savunmalarının alınmasının ardından tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

ANKARA (DHA) - 2 çocuğunu öldüren anne ve eski eşi ile oğlu adliyede (2)

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Fahriye Güler, İbrahim Terzioğlu ile Arman Terzioğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savunmalarının alınmasının ardından tutuklanma talebiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 3 şüpheli, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutklandı.

Haber :  Caner ÜNVER/ANKARA,


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