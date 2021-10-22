'2 bin rakımda -35'te yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin'

ERZURUM (DHA) - ERZURUM Valisi Okay Memiş, yılın son İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda bürokratları uyararak halka iyi davranmalarını istedi. "Burası, millete fırça atmak yeri değil" diyen Vali Memiş bir anısını da paylaşarak " Erzurum'a atandığımda dostlarım, tanıdıklarım beni ikaz etti; Sayın Valim hayırlı olsun ama bizim Erzurum insanı merttir, serttir. Sert olur, tabii ki 2 bin rakımda, eksi 35 derecede yaşayan adamdan zeybek oynamasını bekleyemezsin" ifadelerini kullandı.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının ele alındığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Okay Memiş başkanlığında yapıldı. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve yatırımcı kuruluşların yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Memiş, bürokratları uyardı.

"Ama bir nokta söyleyeceğim, daha önce de ifade etmiştim; şaşırabilirsiniz. Devletin ağırlıklı olduğu, devlet odaklı kentlerde tersine mobbing vardır. Ona da dikkat edin. Mobbing 2 türlüdür. Bir valinin astlarına, gücü yettiğine eziyet etmesi ve fırça atması var. Bir de tersine bir şey var; valinin çevresindekiler tarafından kilitlenmesi. Erzurum'da bunu görüyorum; tersine mobbing var. Hiyerarşik kademedeki an alttaki kardeşlerimiz kilitliyor; il müdürü, belediye başkanı, kaymakam, vali, yönetici kimse çalışamaz ediyor. İşte buna da tersine mobbing denir. Herkes, hiyerarşik anlamda yerini, yurdunu, haddini ve hududunu bilecek."