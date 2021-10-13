1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q geri dönüyor - Haberler
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1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q geri dönüyor

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1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q geri dönüyor

1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q geri döndü!

Türkiye'nin en iyi League Of Legends oyuncularının mücadele ettiği 1v1 League Of Legends turnuvası Red Bull Solo Q, 2021 yılının en iyi oyuncusunu bulmak ve 1v1 heyecanını yaşatmak için geri dönüyor.

Red Bull tarafından yapılan son açıklamaya göre League Of Legends'da üst koridorun şampiyonunu belirleyecek olan Red Bull Solo Q turnuvası, 1 Ekim'de kayıtların açılması ile start aldı. 17 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında 7 çevrim içi eleme ve 6 Kasım'da İstanbul ile Ankara olmak üzere 2 de çevrim dışı şehir elemesinde rakiplerini alt eden 16 oyuncu, Play-Off turuna katılma hakkı kazanacak. Play-Off turunu da başarılı bir şekilde geçen 8 düellocu, 12 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek dev Türkiye Finali'nde 2021 yılının şampiyonu olmak için mücadele verecek.

Solo Q Dünya Finali ise 2 - 4 Aralık tarihleri arasında Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenecek. En iyi Solo Q oyuncusunun belirleneceği finallere Türkiye şampiyonu direkt olarak katılacak.

Türkiye'nin en iyi 1v1 League Of Legends düellocusunun belirleneceği  Solo Q heyecanının yanı sıra profesyonel oyuncular da şampiyon olmak için mücadele verecek. League of Legends arenasında Türkiye'nin en ünlü isimleri, dört gün boyunca lig formatında karşı karşıya gelecek. İlk dört sırayı alan profesyonel oyuncular Red Bull Solo Q Türkiye Finali'nde şampiyonluk mücadelesi verecek. Red Bull Solo Q - Vadi'nin Ustaları mücadeleleri 13 Ekim, 20 Ekim, 27 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek. Tüm maçlar Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

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