Son dakika politika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine... - Haberler
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Son dakika politika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, " 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine sunacağız" dedi. - İSTANBUL

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Haber: Son dakika politika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, '1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart 2022'de gerçekleştirerek tüm dünyanın hizmetine... - Haberler
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