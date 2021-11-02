1915 Çanakkale Köprüsü'nde sona yaklaşılıyor

ÇANAKKALE (Habermetre) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde 87 tabliyeden 81'inin montajının bitirildiğini bildirdi ve "Kalan 6 tabliyenin montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili yazılı açıklama yaptı; "1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bünyesinde yer aldığı Malkara-Çanakkale Otoyolu, tamamlandığında İstanbul'u Çanakkale'ye ve sonrasında Kuzey Ege'ye bağlayacak olup, ülkemizin prestij projeleri arasında yer almaktadır" ifadelerini kullandı. Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, Asma Köprü ve otoyol güzergahında proje çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Avrupa ve Asya ankraj bloklarında imalatların yüzde 99 oranında tamamlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Fabrikada, tabliye panel ve blok imalatları tamamlandı. Bugüne kadar; orta açıklıkta 43 adet, yan açıklıklarda 38 adet olmak üzere olmak üzere toplamda 81 adet tabliye bloğunun montajı bitirildi. Montajları tamamlanan tabliye bloklarındaki kaynak çalışmalarına devam ediliyor. Toplamda 87 tabliye montajı yapılacak. Son 6 tabliye montajının da kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. "

"Çanakkale Boğazı, gerdanlığına 18 Mart'ta kavuşacak"

Asya ve Avrupa yaklaşım Viyadüklerinin de tamamlandığını belirten Karaismailoğlu, "Otoyol çalışmaları kapsamında proje başlangıcı olan Malkara Kavşağı ile Umurbey (Çanakkale Kavşağı) arasındaki 96, 4 kilometrelik kesimde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı çalışmalarına devam ediliyor" dedi.

Projenin 18 Mart 2022 tarihinde tamamlanarak işletmeye açılmasının hedeflendiğini kaydeden Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, şöyle devam etti: "1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanına sahip olacak. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün toplam uzunluğu; Cumhuriyetimizin 100. Yıldönümüne atfen 2 bin 23 metre orta açıklık ve 770'er metre yan açıklıklar ile birlikte 3 bin 563 metre olup, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile beraber 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. Köprü tabliyesi 45 metre genişlikte ve 3, 5 metre yükseklikte ikiz tabliye olarak planlandı. Çelik kule yüksekliği 18 Mart Çanakkale Zaferini simgeleyecek şekilde 318 m olacak köprü, 2x3 şeritli olarak trafiğe hizmet edecektir. " Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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