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19 yıldır dinmeyen gözyaşı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
19 yıldır dinmeyen gözyaşı

Evden işe çıkıyorum diye ayrılan Satılmış Yılmaz'dan 19 yıldır haber alınamıyor.

Evden işe çıkıyorum diye ayrılan Satılmış Yılmaz'dan 19 yıldır haber alınamıyor.

Ankara'nın Haymana ilçesine bağlı Çalış Mahallesinde yaşayan Satılmış Yılmaz, 19 yıl önce işe çıkıyorum dedi ve bir daha geri dönmedi. Satılmış Yılmaz'ın evden son çıkışında, henüz 20 günlük Tuğçe isminde bir de kız çocuğu vardı.

Satılmış Yılmaz'ın annesi Mehriban Uslu, oğlunun yolunu 19 yıldır gözlüyor. Dünyaya geldiği 20'inci günden itibaren babasından haber alamayan Tuğçe evlendi ve bebek bekliyor.

Mehriban Uslu, 19 yıldır aynı acı ve gözyaşı ile evladını aramaya devam ediyor ve oğluna kavuşabilme umudu ile her kapıyı çalmaya devam ediyor. - ANKARA

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